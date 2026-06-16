Kadın istihdamında 24 yılda kayda değer artış - Son Dakika
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Kadın istihdamında 24 yılda kayda değer artış

16.06.2026 19:36
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"Eğitime erişimden istihdama, karar alma mekanizmalarından siyasetteki temsiliyete kadar kadınların önündeki tüm anti demokratik engelleri birer birer kaldırıyoruz" - "Kadın istihdamı son 24 yılda kayda değer bir artış göstermiştir"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, kadın istihdamının son 24 yılda kayda değer bir artış gösterdiğini belirtti.

Bir dizi program kapsamında Isparta'ya gelen Ercan, vali Abdullah Erin ile belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Ercan, Isparta Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın kadınlarla mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın en muazzam ve görkemli sayfalarının kadın eliyle yazılacağını belirten Ercan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam 25 yıldır aynı kararlılıkla kadınlara hak ettiği değeri teslim etmek için çalışıyoruz. Eğitime erişimden istihdama, karar alma mekanizmalarından siyasetteki temsiliyete kadar kadınların önündeki tüm anti demokratik engelleri birer birer kaldırıyoruz." dedi.

Üniversitelerde, akademide, yargıda, güvenlikte, teknolojide ve sanayide kadınların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Ercan, şöyle devam etti:

"Çünkü biliyoruz ki bir toplumun kalkınması ancak kadının güçlenmesiyle mümkündür. Kadın istihdamı son 24 yılda kayda değer bir artış göstermiştir. Girişimci kadınlara yönelik destekler, mikro krediler, kadın kooperatifleri fazlasıyla yaygınlaştı. Isparta'nın kooperatiflerinde lavanta ve gül tarımında, tekstilinde, üniversitelerinde ve ticaret odalarında bugün gururla yükselen kadın sesi politikalarımızın en canlı şahididir."

Programa, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz de katıldı.

Kaynak: AA

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