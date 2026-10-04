Erdem Ağan'ın başkan adayı olduğu Mavi Ekip BODTO'da 11 komitenin tamamını kazandı - Son Dakika
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Erdem Ağan'ın başkan adayı olduğu Mavi Ekip BODTO'da 11 komitenin tamamını kazandı

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Erdem Ağan\'ın başkan adayı olduğu Mavi Ekip BODTO\'da 11 komitenin tamamını kazandı
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BODTO'da yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminde, Erdem Ağan'ın başkan adayı olduğu Mavi Ekip 11 komitenin tamamını kazandı. Beyaz Ekibin başkan adayı İbrahim Akkaya ise Ağan'ı tebrik edip seçimin demokratik ve düzenli geçtiğini belirtti.

Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde 11 komitenin tamamını Erdem Ağan'ın başkan adayı olduğu mavi ekip kazandı.

Bodrum Ticaret Odası(BODTO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi bugün sabah saat 09.00'da başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden oy kullanma işlemlerinin ardından oy sayımına geçildi. Sayım sonucunda Erdem Ağan'ın başkan adayı olduğu Mavi Ekip komitelerin hepsini kazandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Erdem Ağan, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;

"İlk günden beri ben tulum çıkaracağımızı düşünüyordum. Oy inanç da hep arkadaşlarımız çalıştı, müthiş çalıştıkları için bir gün bile şüphe etmedim. O yüzden seçim süreci boyunca hep iddialı konuştum. Bu benim burnu kalkıklığımdan değil yani arkadaşlarımın çalışmasını gördüğümden dolayıydı. Dolayısıyla bugün mutlu bir başarı kazandığımızı, başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah Bodrum için hayırlı olacak. Hemen biz çalışmaya başlayacağız."

Kendisini ilk eşinin kutladığını ifade eden Ağan, "Ben zaten o polemiklere giren biri değilim. Her zaman rekabeti de severim. Rakipsiz bir yarışa girmek istemediğimi tüm arkadaşlarıma ilk günden söyledim, inşallah biri çıkar diye. Dolayısıyla keyif verdiler. Bakın ne kadar güzel bir seçim süreci yaşadık, bir rekabet yaşadık. Onlar da çok güzel çalıştılar. Yani sandık başındaki görevli arkadaşlarımızdan, memurlarımızdan hepsinden emeklerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış süreciydi. Şimdi çalışma zamanı."

Beyaz Ekibin Başkan Adayı İbrahim Akkaya ise Erdem Ağan'ı tebrik ederek şöyle dedi;

"Kendisini tebrik ediyorum. Baskın bir şekilde kazandı seçimi. Bundan sonra onu takip edeceğiz, izleyeceğiz. Eksikliklerini tamamlamaya çalışacağız, cesaretlendireceğiz. Bodrum için iyi şeyler yapmasını umut ediyorum. Gayretlerine şimdiden teşekkür ediyorum. Benim ile bu süreci 40 gündür yaşayan fedakar arkadaşlarıma da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bu işler böyle, demokratik olması ve düzenli olması hem büyük teselli. Hiçbir müdahale olmadı. Güzel, ilçe seçim kurulumuz sayın hakim bey çok güzel bir seçim süreci yönettiler. Bütün Bodrum'a teşekkür ediyorum. Bugünkü katılım büyük bir olgunluğun ifadesi. Ben ve ekibim kaybettik ama Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim."

Kaynak: İHA
İbrahim AkkayaPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erdem Ağan'ın başkan adayı olduğu Mavi Ekip BODTO'da 11 komitenin tamamını kazandı - Son Dakika
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