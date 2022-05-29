Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kendisinin ve ailesinin kaçacağı" yönündeki iddialarına ilişkin yayınladığı "Kaçış planı" videosuyla ilgili değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların söylediği şu sözler var ya, geçmişte aynı şeyleri bunlar rahmetli Menderes için söylediler. Değişen hiçbir şey yok" dedi.

"15 TEMMUZ GECESİ 15 DAKİKA GEÇ KALSAYDIM HAYATTA OLMAYACAKTIM"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, 27 Mayıs darbesinin 62. yılı programında bunları belgelerle açıkladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"O zaman ne diyorlardı? 'Uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar.' Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi, 15 Temmuz gecesi ben eğer 15 dakika geç kalmış olsaydım bugün ne şahsım, ne çocuklarım, eşim, damadım, torunlarım hiçbirimiz belki de hayatta olmayacaktık. Nitekim o gün bulunduğumuz yere baskın yapanlar, bizim iki korumamızı şehit ettiler, iki bayan korumamız ağır yaralandı. Bunları biz yaşadık, gördük.

"KAÇAN KİM? TANKLARIN ARASINDAN GİDEN KİM? BAY KEMAL"

Biz saat 01.15 gibi Atatürk Havalimanı'na indik, 11 gibi Bay Kemal oradaydı ve FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i geçirdiler, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gönderdiler. Kaçan kim? O tankların arasından giden kim? Bay Kemal. Biz ise milletimizi havalimanına çağırmıştık, biz de oradaydık ve milletim de bizi yalnız bırakmadı. Gece hep birlikte geldiler, alanda toplandılar. Üzerimizden helikopterler, jetler geçiyordu ama onlar orada bizimle beraber buluştular. Kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada. Biz yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Bugün de aynı şekilde yola devam ediyoruz."

ERDOĞAN "KAÇIŞ PLANI" VİDEOSU SONRASI 1 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında ve Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile bazı iddialarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları CHP liderine her iki konuşmasından dolayı 500'er bin olmak üzere 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"VAKFA GÖNDERİLEN TUTARLAR YURT İNŞAATI İÇİN"

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından ancak Vakfın amaçları için kullanılabilmektedir. Kişisel amaçlar için kullanılamayan bu malları 'kaçış senaryosunun' parçası olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin ürünü olarak da değerlendirilemez. Kaldı ki adı geçen Vakıflar tarafından yapılan basın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD'de bulunan vakfa gönderilen tutarlar, yine vakfın amaçları doğrultusunda yurt inşaatı için ve diğer hayır faaliyetleri için gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını ve bu hazırlık kapsamında iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını iddia etmişti.