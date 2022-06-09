Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin - Son Dakika
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Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin

09.06.2022 13:20

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olarak gösterilen Efes-2022'de kürsü konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yunanlara açık bir şekilde rest çeken Erdoğan, "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

"ŞAKA YAPMIYORUM, CİDDİ KONUŞUYORUM"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ilişkilerin gerildiği Yunanistan'a da meydan okudu. Erdoğan, "Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalarına dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder." dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Şaka yapmıyorum, adaları silahlandırmaktan vazgeçin

"MİÇOTAKİSİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Doğu Akdeniz'de ülkemize 2 km'den daha az, Yunanistan'a 600 km'den fazla Meis adası için 40 bin km'lik deniz yetki alanı talebini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. NATO ve üçüncü ülkelerin alet edilmesi, sonu felaketle bitecek çabanın anlamasının ötesinde değildir. Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Şaka yapmıyorum, adaları silahlandırmaktan vazgeçin

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları:

"Kahraman ordumuz uluslararası görevlere kadar her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Dünyanın en tehlikeli silahlı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelelerin eşi benzeri yoktur. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik. Hem ülkemizin hem de komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına tehdit oluşturan PKK/ YPG ile sadece biz mücadele ettik.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Şaka yapmıyorum, adaları silahlandırmaktan vazgeçin

"GÜVENLİK HATTINDAKİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Sınırlarımızı 30 km derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma hattı kararlılığını hayata geçiriyoruz. Terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın huzuruna katkı sağlıyor. Terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattının eksik kısımlarını tamamlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Hiçbir müttefik ve dostumuzun ülkemizin kaygılarına karşı çıkmayacağını, tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını ümit ediyoruz. Endişelerimizi anlamaları ve saygı göstermeleri en tabii hakkımızdır.

"KENDİNİZE GELİN"

1999 ve 2006 yıllarında AİHM tarafından mahkum edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumuna göz yumulması da çifte standarttır. Konu Türkiye olunca şahin kesilenlerin AİHM'i hiçe sayan, sığınmacılara insanlık dışı muamele yapanları ibretle takip ediyoruz. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını da çiğnetmez. Bu ülke kurulduğu tarihten beri birilerine sırtını dayayarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır.

Libya'da 5 asırlık köklü bağlarımız olan kardeşlerimizin güven ortamında yaşaması için gereken desteği veriyoruz. Ordumuz bugüne kadar yürüttüğü hiçbir operasyonda mazlumlara zarar vermeyerek safını belli etmiştir. Bu duygularla EFES-2022 tatbikatına katılan askerlerimize ve tüm dost ülkelerimizin askerlerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen MSB ve Genelkurmayımızın mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Efes, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin - Son Dakika
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