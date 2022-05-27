Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini hedef alarak "Kaçacaklar" imasında bulunmuştu. "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye 1 milyar lira gönderildiğini iddia etmişti.

ERDOĞAN 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada ABD'ye yollanan paraların TURKEN Vakfı'nın bina inşaatı için gönderildiğini belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada "Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya? Ne zaman şu yalanı bir kenara koyacaksın ya? Yatsı namazları geldi geçti. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor ama geçti. Ama bu adamda böyle bir şey yok. Çünkü yatsıyla da alakası olmadığı için süreç böyle gidiyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIMLAR

Kılıçdaroğlu ise bugün sosyal medya üzerinden söz konusu iddialarla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez ifadelerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim. Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD'ye servet ve insan transferidir." dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı? Manhattan'da. ABD'nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak, yoksa paravan vakfa mı? Bu vakıf kimin Erdoğan?



Aynı paravan kurum, çiftlik de satın alıyor. Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan? Senin dava açmanı bekliyordum, öncelikle kara para merkezi haline getirdiğin bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim o davada. Ayrıca 2021-2022 yıllarında ülkemizden bu paravana daha ne kadar para transfer edildiğini de soracağım. Malum bu bilgiyi hala gizliyor senin paravanlar. Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler. Şimdi kurmaylarını ara ve bu akşam aHaber'e koşmalarını söyle.

"İNSANIMIZA TEPEDEN BAKMAYA SON VERİN"

Buradan 'Bu da rakam mı ki' diyen aklı evvellere sesleniyorum: Milletten çalınan 1 kuruş bile rakamdır ve haramdır! Ayrıca paylaşmamın sebebi yolsuzluğa dikkat çekmek değildir -zaten onu herkes biliyor-, amacım bir para kaçırma sistemini ifşa ederek çalışamaz hale getirmektir. Bu paravan vakıflarla bir sistem kurulduğunda zaten rakamlar kaçınılmaz şekilde devasa hale gelir. Bu yüzden sistemi anlamak gerekir. 1 liranın dahi çalınmasını önleyebilirsem, ben bununla gurur duyarım. Son olarak şunu söylüyorum: İnsanımıza tepeden bakmaya son verin, insanımız o 1 liraya bile muhtaç hale getirilmiştir. Bu milletin fakir fukarasından utanın. Utanın ve uyanın."