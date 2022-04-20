Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka! - Son Dakika
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Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!

20.04.2022 15:08
Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı, " İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" açıklamasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Erdoğan'ın 'İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka' sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!

"İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka.

Erdoğan'ın İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika Erdoğan'ın 'İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka! - Son Dakika


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