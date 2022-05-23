Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız - Son Dakika
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Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız

23.05.2022 13:07
Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yaptırım uygulamasını kenara koyamayacaklarını belirtti ve "Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada NATO'ya bir kez daha sert mesajlar verdi.

"İPE UN SERME POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile ilgili konuşan Erdoğan, "İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikinci denizaltımızın olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz.

"2027 YILINA KADAR 6 ADET DENİZALTIMIZI DONANMAMIZA KAZANDIRACAĞIZ"

Savunma Sanayii'nde yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. MİLGEN ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz. Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltılarımızın inşa edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"AKLA HAYALE GELMEYECEK İFTİRALARA UĞRADIK"

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak on binlerce tırla aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

"NATO İÇİN DİPLOMATİK İFADELERDEN ZİYADE SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarını giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır. NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak pazarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Savunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz'

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