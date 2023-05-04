Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir aday kıl payıyla önde - Son Dakika
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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir aday kıl payıyla önde

04.05.2023 20:18

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleriyle ilgili nisan ayı içinde yapılan 12 seçim anketinin ortalaması alındı. Kılıçdaroğlu yüzde 50.4 oy alırken, Erdoğan yüzde 49.5'te kaldı.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 12 anket şirketinin nisan ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE TAMAMLADI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 0.9 önünde tamamladı.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 50.4 OY ALDI

Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.4 olurken, Erdoğan yüzde 49.5'te kaldı. 14 Mayıs'taki seçimler de böyle sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı olacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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