CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası: Putin'den talimat aldı, Suriye ile barışacak

Samsun'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu böylece ilk kez TEKNOFEST'e gitmiş oldu. Daha sonra Bafra'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olay çıkartacak bir iddiada bulundu.

"BEN SİZİN SORUNLARINIZA TALİBİM"

Alaçam caddesi üzerinde kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu kadar derin sorunlar yaşanmamıştı. Devletin hazinesi nedir belli değil. Devlette kim neyi yapıyor belli değil. Dış politika, iç politika belli değil. Bakanlar var, adlarını sayın desek kimse sayamaz. Tüm bunları düşündüğümüzde pek çok sorunla karşı karşıyayız. Bunlara karşı 6 siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldik. Ben sizin sorunlarınıza talibim, öyle birileri gibi sizin paranıza pulunuza değil. Sizin daha fazla kazanmanızı isterim. Her evde bereket olmasını isterim. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasını isterim. Ülkemizin kendi bölgesinde lider olmasını isterim" dedi.

"PUTİN TALİMAT VERDİ, BARIŞACAK"

Konuşmasını mülteci meselesiyle sürdüren Kılıçdaroğlu, "Buradan bir kadın kardeşimiz 'Suriyelileri yollayalım' diyor. Hiç meraklanmayın. 2 yıl içinde hepsi hallolacak. Ben söyledim, 'Suriye ile barışın' dedim. Yanlış yaptıkları konusunda uyardım. 'Uluslararası Suriye Konferansı düzenleyin ve barışın' dedim ama yapmadı. Şimdi Putin talimat verdi, 'Emredersiniz' diyor ve şimdi barışacak. Niye Putin senin iraden yok mu? Senin özgür düşüncen yok mu? Gidecektin, 24 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılacaktın. Sen daha oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Onlara da yazık günah" diye konuştu.