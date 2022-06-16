"Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak

16.06.2022 08:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'nın 101. maddesine göre üçüncü kez aday olamayacağı tartışmalarının gölgesinde İYİ Parti'den açıklama geldi. Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, "Kimse merak etmesin. Sayın Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve 'Seçime girebilseydim kazanırdım' diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'a 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ DEFA ADAY OLAMAZ"

2007 yılında yapılan referandumla 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanının seçilmesi ile ilgili 101. Maddesinin değiştirildiğini ve "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünün hayata geçirildiğini belirten İYİ Partili Çıray, ilgili Anayasa maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağını öne sürdü.

İYİ Partili Aytun Çıray: Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için çalışacak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray.

"6'LI MASA DA BUNDAN FARKLI BİR DÜŞÜNCEYE SAHİP DEĞİL"

Uğur Dündar'ın kendisine yönelttiği "Konuya farklı bir siyasi gözlükle bakanlar "Tayyip Bey aday olamaz dersek, onun adaylığından korkulduğu veya kısıtlandığı anlaşılabilir, yeni bir mağduriyet doğabilir düşüncesinde olanlar var. Bu konuda Sayın Akşener ne düşünüyor?" sorusuna da yanıt veren Çıray dikkat çeken şu ifadeleri kullandı;

"Birincisi; "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" maddesini referanduma Meral Hanım sunmadı. Tayyip Bey bu maddeyi istedi ve meydan meydan savundu. Şimdi mağdurum mu diyecek? Aman Tayyip Bey mağdur rolü oynamasın diye "Anayasa'yı bir kez delmekten bir şey çıkmaz" mı diyelim? O zaman anayasal meşruiyeti savunma konusunda inandırıcılığımız ne olacak? Ancak kimse merak etmesin; Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve seçime girebilseydim kazanırdım diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır. Ben "altılı masa"daki -Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile- dostlarımızın da bundan farklı düşüneceklerini sanmıyorum."

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Aytun Çıray, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Erdoğan üçüncü kez aday olamaz' söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı
08:54 Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 09:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement