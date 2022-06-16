"Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'a 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ DEFA ADAY OLAMAZ"

2007 yılında yapılan referandumla 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanının seçilmesi ile ilgili 101. Maddesinin değiştirildiğini ve "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünün hayata geçirildiğini belirten İYİ Partili Çıray, ilgili Anayasa maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağını öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray.

"6'LI MASA DA BUNDAN FARKLI BİR DÜŞÜNCEYE SAHİP DEĞİL"

Uğur Dündar'ın kendisine yönelttiği "Konuya farklı bir siyasi gözlükle bakanlar "Tayyip Bey aday olamaz dersek, onun adaylığından korkulduğu veya kısıtlandığı anlaşılabilir, yeni bir mağduriyet doğabilir düşüncesinde olanlar var. Bu konuda Sayın Akşener ne düşünüyor?" sorusuna da yanıt veren Çıray dikkat çeken şu ifadeleri kullandı;

"Birincisi; "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" maddesini referanduma Meral Hanım sunmadı. Tayyip Bey bu maddeyi istedi ve meydan meydan savundu. Şimdi mağdurum mu diyecek? Aman Tayyip Bey mağdur rolü oynamasın diye "Anayasa'yı bir kez delmekten bir şey çıkmaz" mı diyelim? O zaman anayasal meşruiyeti savunma konusunda inandırıcılığımız ne olacak? Ancak kimse merak etmesin; Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve seçime girebilseydim kazanırdım diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır. Ben "altılı masa"daki -Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile- dostlarımızın da bundan farklı düşüneceklerini sanmıyorum."