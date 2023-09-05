Erdoğan yerel seçimler öncesi Meral Akşener'e kapıyı kapattı: Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz

Rusya seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "işbirliği" çağrısına da yanıt verdi. Erdoğan, "Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra Türkiye'ye dönüş yolunda bir gazetecinin yönelttiği "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere ittifak halinde değil tek başlarına gireceklerini söyledi, diğer partileri de bu duruma davet etti. Akşener, CHP- İYİ Parti birlikteliğinin bittiği yönünde mesajlar verdi ama İstanbul ve Ankara için kapıyı açık bıraktı, iş birliği yapılabilir dedi. Akşener'in yaptığı çağrıyı ve Millet İttifakının dağılmasını nasıl yorumlarsınız?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesi İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kapıyı resmen kapattı.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK OTURMUŞ BİR YAPIMIZ VAR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bizim Cumhur İttifakı olarak oturmuş bir yapımız var. Bu oturmuş yapıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye genelinde 81 vilayetin 81'inde de en ideal adaylarımızı inşallah bulup, bunlarla beraber yola devam etmek. Her şeyden önce İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizi, deprem darbesi yemiş olan 11 vilayetimizi, hepsini masaya yatırıp buralarda güzel bir çıkış sağlamak ve bu çıkışla beraber de 31 Mart seçimlerinde hedeflerimize ulaşmayı Cumhur İttifakı olarak belirledik. Yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz.

"HANGİ KAVGALARIN ÇIKACAĞINI YENİLGİLERİNİN SONUNDA ÖĞRENİRİZ"

Yerel seçimlere dair Cumhur İttifakı olarak istişarelerle yol alıyoruz. Anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı. Kimlere ne sözler verildi, kiminle hangi pazarlıklar yapıldı bunların bir kısmı ortaya saçıldı, bir kısmı da ilerleyen günlerde ortaya dökülecektir. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz."