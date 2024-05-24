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Politika

Ereğli Belediyesi Yeni Yollar Açıyor

Ereğli Belediyesi Yeni Yollar Açıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, şehrin farklı mahallelerinde ulaşımı daha da kolaylaştırmak ve mahalleler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla yeni yollar açıyor. Açılan yeni yolların, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmesi hedefleniyor.

24.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, şehrin farklı mahallelerinde ulaşımı daha da kolaylaştırmak ve mahalleler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla yeni yollar açıyor.

Açılan yeni yolların, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmesi hedefleniyor. Ayrıca mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayacak olan yeni yolların planlaması mahalle sakinlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar yol açma çalışmalarıyla ile ilgili yaptığı açıklamada, açılan yeni yolların mahallelerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını ve yaşam kalitesini artıracağını belirterek, "Öncelikle hedefimiz hemşehrilerimizin ulaşımının daha verimli hale gelmesini sağlamaktır. Mahalle sakinlerimizin sosyal etkileşiminin artması da topluluk ruhunu güçlendirecek. Hemşehrilerimizin iş, okul ve diğer günlük faaliyetlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanacak. Yeni yolların açımı sırasında çevreye duyarlılık da gösteriyor, doğal yaşam alanlarının korunması ve yeşil alanların etkilenmemesi için gerekli önlemleri almayı ihmal etmiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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