Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, basın emekçilerinin çalışamayacak hale getirildiğini öne sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınması ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

"Televizyon kanallarına kayyum atanmasının kabul edilemez olduğuna" işaret eden Baş, "Gerçeği halka anlatmak için çabalayan, tek suçları görevlerini, inandıkları mesleğin gereğini yapmak olan basın emekçileri bugün itibarıyla çalışamayacak hale getiriliyor. Bunların hiçbirisini kabul etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.

Baş, fon soruşturmasına değinerek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir." açıklamasını anımsattı. Erkan Baş, "söz konusu yapılanmaya ilişkin tüm isimlerin ve detayların kamuoyuna açıklanması gerektiğini" söyledi.

İnsanların birikimlerinin söz konusu olduğuna işaret eden Baş, "Herkesin alın teri değerlidir. Herkesin hakkı, hukuk güvencesine alınmalıdır." diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Baş, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu hatırlatarak, "yılın ilk 6 ayında 8'i hakkında koruma kararı verilmiş 150 kadının öldürüldüğünü" ifade etti. Baş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin daha etkin yürütülmesi gerektiğini belirtti.