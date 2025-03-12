Ersoy'dan Birlikte Yaşama Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Ersoy'dan Birlikte Yaşama Vurgusu

Ersoy\'dan Birlikte Yaşama Vurgusu

Kültür Bakanı Ersoy, iftar programında birlikteliğin önemine dikkat çekti, ayrımcılığa karşı duracaklarını belirtti.

12.03.2025 23:38
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği bu topraklarda, bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Şişli'de en son 2019 yılında düzenlenen Cemaat Vakıfları'nın birlikte katıldığı iftar programı gerçekleştirildi. Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftar programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf temsilcileri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Ersoy, "Güce açlık, kibir, ırkçılık, ötekileştirme. Gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim, bu kişilikteki insanların sebep olduğu yıkımı, acıyı, kan ve gözyaşını görüyoruz. Maalesef daha kötüye gitmesi için yoğun çaba gösterenler, zulmünü kendi ile yarıştırırcasına daha da arttıranlar var. Bizler her gün böyle bir gündemle uyanan dünyada çocuklarımızın kin ve düşmanlık olmadan huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri yarınlara dair umutları ayakta tutmanın gayretini vermekteyiz. İnanıyorum ki bu özel iftar sofrasını paylaşan herkes de bizi bir araya getiren insani ve vicdani değerlerin bütün dünyada benimsenmesini her kalpte yer bulmasını temenni etmektedir" dedi.

İftar sofrasının farklı paydadaki insanları bir araya getirdiğini belirten Bakan Ersoy, "Tertip ettiğimiz bu birliktelik, paylaştığımız bu iftar sofrası, farklılıkların, insan olmanın ortak paydasında nasıl bir araya gelebildiğini, zenginliğe dönüşebildiğini gösteren çok değerli bir örnektir. Bizlerin bir arada oluşu, asırların süzgecinden geçmiş olan medeniyetimizin ne denli doğru bir sosyal yapıya ve anlayışa ulaştığının insana verdiği değerin bir aynası. Sizlere ve bizlere düşen bu kadim aynayı bugün bizatihi kendi önderleri tarafından ayrımcılığa sürüklenen toplumlara tutmak, ortak bir ses olarak yanlış söylemleri bastırmak, bir ya da bin kişi demeden insanları doğru yol ve yöne sevk etmek, çağırmaktır" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine de bir kapı açtığını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu noktada şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Ramazan ayı sadece sahip olduklarımızın değerini anlamayı, var olanı paylaşmayı hatırlatmaz. Ramazan yokluğa birlikte göğüs germenin dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine de bir kapı açar. Bolluğu paylaşmak kolaydır ama Peygamber Efendimizin ve sahabenin yaptığı gibi bir tane hurma yahut zeytini paylaşmak, aç kalmak pahasına doyurmak bambaşka bir duygu ve düşünüş halidir. Bugün dünyanın ihtiyacı olan da budur" ifadelerini kullandı.

Merhametli olmanın önemine değinen Bakan Ersoy, " Ukrayna'ya merhamet asırları ve medeniyetleri şekillendirmiştir. Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Ukrayna'ya inşallah yine şekillendirecektir. İnanın ve inat edin. Fikirleriniz eyleme, düşünceleriniz sese bürünsün. Bugün her şeyden çok böyle bireylere ihtiyaç vardır, ve ne mutlu ki yönetimleri tam aksini yapsa da dünyanın dört bir yanında ayağa kalkıp masum ve mazlumun yanında duran milyonları görmek, dünyanın böyle bireylerin elinde değiştiğini bize göstermektedir" diye konuştu.

"Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği, bir çınar olup gölgesinde insanlığı kucakladığı bu toprakların sakinleri olarak bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız" diyen Bakan Ersoy, "Suyu, ekmeği paylaşmanın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyecek, el ele büyüttüğümüz çınarın gölgesinde serin ve huzurlu bir dünyayı paylaşmanın iradesiyle direneceğiz. Şüphem yoktur ki biz kazanacağız" şeklinde konuştu.

Konuşması sonrasında Bakan Ersoy'a plaket takdim edilirken, katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ersoy'dan Birlikte Yaşama Vurgusu - Son Dakika

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