Eski ABD Başkanı Donald Trump: 'Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu.'
Eski ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, 'Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu' dedi. Trump'ın bu sözleri, ülkede gündem yarattı ve tartışmalara neden oldu.
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31.05.2024 18:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump: 'Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu.' - Son Dakika
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