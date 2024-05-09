Politika

Devlet eski Bakanı Mehmet Kocabatmaz için TBMM'de tören düzenlendi.

57. hükümet döneminde Bakanlık ve 21. dönem milletvekili Kocabatmaz için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer karaca, TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Kültür eski Bakanı İstemihan Talay, Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanı Zeki Sezer, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Kocabatmaz için özgeçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra dua okundu.

Kocabatmaz'ın cenazesi, cuma günü Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek. - ANKARA