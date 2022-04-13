Eski CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Kaygusuz'un sosyal medyadaki görüntülerine tepki - Son Dakika

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, eski CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz'un sosyal medyada yer alan ve dini değerlerle alay edilen görüntülerine tepki gösterdi.

Bülent Tüfenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Z Kuşağı dediler, Y Kuşağı dediler, X kuşağı dediler... Gençleri kategorize edip akıl bulandırmaya çalıştılar. İşte istedikleri gençlik... Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz, yanındaki 2 şahısla birlikte dini değerlerle alay ediyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise sosyal medya hesabından, "Andolsun ki sözlerini onlara soracak olsan: 'Lafa dalmış, eğleniyorduk.' diyeceklerdir. de ki: 'Allah'ı, ayetlerini ve Resul'ünü mü alaya alıyorsunuz?' (9/Tevbe, 65)" ayetlerini paylaşarak, "CHP'nin zihniyeti hiçbir zaman değişmez. Dini değerlerimizle alay edecek kadar alçaksınız… Yazıklar olsun..."ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen Ozan Kaygusuz'un mevcut durumda partimizde aktif hiçbir görevi olmamasına rağmen, geçmişte görev yapmış olması dolayısıyla sosyal medyadaki video paylaşımı hangi tarihe ait olursa olsun partimiz tarafından asla kabul edilemez. İlgili kişinin partimizle her türlü ilişiğinin kesilmesi için, olağanüstü toplantı kararıyla tedbirli olarak (Üyeliğinin hemen askıya alınması) ihracı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

Bu arada Kaygusuz, gelen tepkiler üzerine görüntüleri sosyal medya hesabından kaldırdı.