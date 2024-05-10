Eski Devlet Bakanı Kocabatmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Eski Devlet Bakanı Kocabatmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Kocabatmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı

21. Dönem DSP Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

10.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:47
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Eski Devlet Bakanı Kocabatmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - 21. Dönem DSP Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

21. Dönem DSP Denizli Milletvekili, eski Devlet Bakanı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybetti. Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 78 yaşındaki Prof. Dr. Kocabatmaz'ın cenaze namazı Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılındı. Kocabatmaz'ın cenazesinin araca taşınma sırasında fotoğrafını ise torunu Mehmet Ege Kocabatmaz'ın taşıması dikkatlerden kaçmadı. Eski Devlet Bakanı Kocabatmaz'ın cenazesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali yardımcısı Baha Başçelik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve ailesi katıldı.

Kaynak: İHA

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