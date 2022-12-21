İYİ Parti'ye şaşırtan katılım! Eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e rozetini bizzat Meral Akşener taktı - Son Dakika
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İYİ Parti'ye şaşırtan katılım! Eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e rozetini bizzat Meral Akşener taktı

21.12.2022 11:33

Eski Devlet Bakanı Melda Bayer İYİ Parti'ye katıldı. TBMM'de İYİ Parti grup toplantısı öncesinde kürsüye çıkan Bayer'e rozetini bizzat İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı. Akşener, "Melda hanımla uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Halen de devam ediyor. Hoş geldiniz, güç kattınız sayın bakanım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması öncesinde eski bakan Melda Bayer, İYİ Parti'ye katıldı. Kürsüde bir konuşma yapan Bayer'e rozetini bizzat Akşener taktı.

"GÜÇ KATTINIZ SAYIN BAKANIM"

Akşener ise "Melda hanımla uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Halen de devam ediyor. Siyasetten kopmuştu kendisi, zaman zaman görüşürdük. Bir gün kendisi benden randevu istedi ve bana 'Kardeşim çok zor bir iş yapıyorsunuz. Benim size nasıl yardımım olur? Ben hiçbir şey istemiyorum sizden sadece bir nefer olmak istiyorum' dedi. Kendisine teşekkür ettim ve bugün buradayız. Güç kattınız sayın bakanım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'ye sürpriz katılım! Eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e rozetini bizzat Akşener taktı

MELDA BAYER KİMDİR?

1950 tarihinde Sivas'ta doğdu. Bayer, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Özel Sektörde yöneticilik, OYAK Ordu Pazarları Başkanlığı Mal Alım Koordinatörlüğü yaptı. 18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Bayer, evli ve iki çocuk annesidir.

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Son Dakika Politika İYİ Parti'ye şaşırtan katılım! Eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e rozetini bizzat Meral Akşener taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'ye şaşırtan katılım! Eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e rozetini bizzat Meral Akşener taktı - Son Dakika
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