Eski General Eiland'dan İsrail Açıklaması

Politika

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland, İsrail'in Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, "Askeri baskının Gazze ve Lübnan'da tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" dedi.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail basınına konuşan Eiland, ülkesinin Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek "Hamas ve Hizbullah'ın teslim olmayacağını ve her zaman savaşmaya devam edenlerin olacağını" söyledi. İki cephede savaşı sürdürmenin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ve siyasi çözümlere kapı açmanın akıllıca olacağını vurgulayan Eiland, "Gazze ve Lübnan'da askeri baskının tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" şeklinde konuştu. - TEL AVİV