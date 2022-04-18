Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir

18.04.2022 13:39
Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Partili Gaziantep ve Bahçelievler belediyelerinin dağıtmaya başladığı 'ekmek indirim kuponu' için, "İktidarın görevi, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak, halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumdan kurtarmaktır; bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir" dedi.

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ekmekte indirim kuponu dağıtılması, İstanbul'da da uygulanmaya başlandı. AK Partili Bahçelievler Belediyesi de benzer bir uygulama yaptığı ortaya çıktı.

Fatih Erbakan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AK Partili bazı belediyelerin başlattığı 'ekmek indirim kuponu' uygulamasını eleştirdi. Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"VATANDAŞ BİR KURU EKMEĞE MUHTAÇ"

"İktidar temsilcileri, yıllarca geçmiş dönemlerden örnek verip halka, mealen 'halinize şükredin' dediler. Karneyle ekmek alınan dönemler, gazyağı ve benzin kuyruklarının yaşandığı dönemler gibi örnekler verdiler. Gelin görün ki bunların pek çoğunun benzerleri günümüzde de yaşanmaya başladı. TMO önünde ucuz ayçiçeği yağı kuyrukları, Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyrukları, Halk Ekmek kuyrukları kilometrelerce uzadı gitti. Şimdi de 'karneyle ekmek' dönemini andıran 'ekmek kuponu' uygulaması dönemini yaşıyoruz. AK Partili belediyeler, vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor. Bu uygulama, karşı karşıya olduğumuz acı gerçeği yüzümüze haykırıyor; milyonlarca vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirildi. Gerçekten de yazık, hem de çok yazık.

"HALK FAKİRLEŞTİRİLİYOR, SONRA DEVEDE KULAK MİSALİ YARDIM YAPILIYOR"

Son yıllarda belediyeler ve iktidar hayır kurumu haline geldi fakat 'Hükümetin ve belediyelerin görevi hayır, hasenat işleri yapmak değildir' diye hep söyledik. Hükümetin görevi, vatandaşın alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmaktır; muhtaç durumda olanları muhtaçlıktan kurtarmaktır. Ama mevcut uygulama bu şekilde değil maalesef. Zam yağmuruyla, fahiş vergilerle, bırakın yıllık enflasyonu neredeyse aylık enflasyon düzeyinde, 'cep harçlığı' seviyesinde maaş zamları ile halk fakirleştiriliyor; sonra da fakirleşen halka hayır kurumu uygulamalarıyla devede kulak misali yardımlar yapılmaya çalışılıyor. Hayır, olması gereken bu değil. Bu aziz millet buna layık değil.

"İKTİDARIN GÖREVİ BEDAVA EKMEK DAĞITMAK DEĞİLDİR"

İktidarın görevi, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak, halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumdan kurtarmaktır. Bir iktidarın asıl görevi işte budur, bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir. 'Önce millet' anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Millî Görüş'tür, Yeniden Refah Partisi'dir."

Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
YORUMLAR
500
Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi

Fatih Erbakan, AK Parti, AKP, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement