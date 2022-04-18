Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir - Son Dakika

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ekmekte indirim kuponu dağıtılması, İstanbul'da da uygulanmaya başlandı. AK Partili Bahçelievler Belediyesi de benzer bir uygulama yaptığı ortaya çıktı.

Fatih Erbakan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AK Partili bazı belediyelerin başlattığı 'ekmek indirim kuponu' uygulamasını eleştirdi. Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"VATANDAŞ BİR KURU EKMEĞE MUHTAÇ"

"İktidar temsilcileri, yıllarca geçmiş dönemlerden örnek verip halka, mealen 'halinize şükredin' dediler. Karneyle ekmek alınan dönemler, gazyağı ve benzin kuyruklarının yaşandığı dönemler gibi örnekler verdiler. Gelin görün ki bunların pek çoğunun benzerleri günümüzde de yaşanmaya başladı. TMO önünde ucuz ayçiçeği yağı kuyrukları, Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyrukları, Halk Ekmek kuyrukları kilometrelerce uzadı gitti. Şimdi de 'karneyle ekmek' dönemini andıran 'ekmek kuponu' uygulaması dönemini yaşıyoruz. AK Partili belediyeler, vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor. Bu uygulama, karşı karşıya olduğumuz acı gerçeği yüzümüze haykırıyor; milyonlarca vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirildi. Gerçekten de yazık, hem de çok yazık.

"HALK FAKİRLEŞTİRİLİYOR, SONRA DEVEDE KULAK MİSALİ YARDIM YAPILIYOR"

Son yıllarda belediyeler ve iktidar hayır kurumu haline geldi fakat 'Hükümetin ve belediyelerin görevi hayır, hasenat işleri yapmak değildir' diye hep söyledik. Hükümetin görevi, vatandaşın alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmaktır; muhtaç durumda olanları muhtaçlıktan kurtarmaktır. Ama mevcut uygulama bu şekilde değil maalesef. Zam yağmuruyla, fahiş vergilerle, bırakın yıllık enflasyonu neredeyse aylık enflasyon düzeyinde, 'cep harçlığı' seviyesinde maaş zamları ile halk fakirleştiriliyor; sonra da fakirleşen halka hayır kurumu uygulamalarıyla devede kulak misali yardımlar yapılmaya çalışılıyor. Hayır, olması gereken bu değil. Bu aziz millet buna layık değil.

"İKTİDARIN GÖREVİ BEDAVA EKMEK DAĞITMAK DEĞİLDİR"

İktidarın görevi, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak, halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumdan kurtarmaktır. Bir iktidarın asıl görevi işte budur, bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir. 'Önce millet' anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Millî Görüş'tür, Yeniden Refah Partisi'dir."