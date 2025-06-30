Fatih Erbakan'dan Seçim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Fatih Erbakan'dan Seçim Çağrısı

30.06.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbakan, sandığın 2026'da milletin önüne getirilmesini isteyerek iktidarı eleştirdi.

Fatih Erbakan: Yaşanabilir Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikte kuracağız (2)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'dan sonra partisinin Denizli 2'nci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, Filistin ve İran ile İslam coğrafyasının saldırı altında olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan İran'a da saldırdığını, Siyonistlerin hukuk ve adalet tanımadığını belirten Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor. Bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Yemen'e saldırıyor ve en son İran saldırısıyla başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 'sıra size geliyor' mesajını açık bir şekilde veriyor. İsrail'i kınamak yerine güçle karşılık verilmesi gerekiyor. İsrail'in ve Amerika'nın Irak ve Suriye'den sonra İran'a saldırmaları ve sıranın Türkiye'ye adım adım geliyor olması da Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş'ü haklı çıkaran bir başka olaydır." dedi.

'SABIR KALMADI, SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİN'

Konuşmasında ekonomiyle ilgili iktidarı da eleştiren Erbakan, "Bu millette sabır da kalmadı, metanet de kalmadı. Sizin bu saatten sonra yapacağınız en büyük iyilik 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne koymaktır. Bundan daha büyük bir iyilik yapamazsınız. 2026 ilkbaharında seçim sandığında milletin önüne getirin ki bu millet Milli Görüş ile karar kılsın ve Milli Görüş Yeniden Refah bu ülkeyi borç ve faiz girdabından kurtarsın" diye konuştu.

Olağan kongrede tek listeyle gidilen seçimde Yeniden Refah Partisi mevcut İl Başkanı Ömer Kocamanoğlu, tekrar seçilerek güven tazeledi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Politika, Filistin, Denizli, Türkiye, Ekonomi, Refah, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Seçim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Hamas’ın askeri kanat kurucusu Hakham Muhammed İsa El İsa’nın öldürüldüğünü öne sürdü İsrail, Hamas'ın askeri kanat kurucusu Hakham Muhammed İsa El İsa'nın öldürüldüğünü öne sürdü
Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı Hastaneye kaldırıldı Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu Bursa'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu
UTTS cihazının montajı için son 2 gün Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
Meteoroloji’den 21 kente sarı kodlu uyarı Sağanak ve rüzgar bekleniyor Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü
Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Çin, ABD’nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
10:48
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:34
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
09:48
Trump’tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
09:41
Manisa’da minibüste 1 kişi ölü bulundu
Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu
09:39
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
09:35
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 02:01:10. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan Seçim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.