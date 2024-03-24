Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Suat Pamukçu'ya rozet takması hakkında Fatih Erbakan, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.
Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında gerilim devam ediyor. Partisini eleştirerek istifa eden eski Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, AK Parti saflarına katıldı. Büyük İstanbul Mitingi'nde Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Yeniden Refah Partisi ise İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 'Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan konuşmasında Suat Pamukçu'ya rozet takılması hakkında da konuştu.
Erbakan, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.
Sözlerini sürdüren Erbakan şunları söyledi: "500 bin üye hedefini aşmış durumdayız. Üye sayılarımız şahlanışımızı gösteriyor. Milletimiz neden akın akın Yeniden Refah'a koşuyor? Bu millet yıllardan beri uygulanan rantçı belediyecilikten bıktı. Milletimiz, milletin derdiyle dertleneceğine arabasının marka ve modeliyle uğraşan, borca ve faize belediyeleri batıran, rüşvetçi, belediyecilerin içine haram bulaştırmış, adam kayıran, torpilci belediyecilik anlayışından bıkmış usanmış, partimize koşuyor"
"Ekonomik krizle yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. 3 çocuklu 5 kişilik bir ailede 65 bin liraya çıktı. Ayda 65 bin lira gelirine sahip kaç kişi var? Bu hesapla halkın yüzde 45'i açlık, yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında. 5 kişilik bir aile 3 hurma ve birer parça pide yerse, aylık gider 11 bini buluyor. Bakın, çorba yok, zeytin yok, tatlı yok, makarna yok...
"Size biz kaybettirmiyoruz. Size rantçı belediyecilik kaybettiriyor. Emekliyi, işçiyi düşürdüğünüz durum kaybettiriyor. Yeniden Refah 2028'de iktidara yürüyor."
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilerek TBMM'ye giren Suat Pamukçu 20 Şubat'ta partisinden istifa etmişti. Pamukçu, gerekçe olarak "partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" göstermişti.
Pamukçu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."
Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılanların ortada olduğunu ve CHP zihniyetinin bu ülkeye hayır getirmeyeceğini söyledi. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını ve Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını aştıklarını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu ve projelerin yarım kaldığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. İlçe merkezindeki iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti ve işlerinde kolaylık diledi. Ayrıca, CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet eden Tunç, tatilcilerle de Küçük Liman ve Büyük Liman'da bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek seçim vaatlerini açıkladı. Altınok, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını ve bunlardan birinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi' olacağını belirtti. Ayrıca, trafik sorununu çözmek için metro ağlarının genişletileceğini ve alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edileceğini söyledi. Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın iddialarını da eleştirerek, belediyenin borcunun arttığını ve hizmetlerin yapılmadığını savundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı. Eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partililer tarafından karşılandıktan sonra kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi'nde otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babacan, programına devam etmek üzere Samsun'dan ayrıldı.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da; “Gelmişler, İzmir’de yetki istiyorlar. Bak bak ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka İskelesi TÜGVA’ya, Alsancak İskelesi TÜRGEV’e, Asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, Paraşüt Kulesi de Okçuluk Vakfı’na verilecek. İzmir’in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir’i size yedirtmeyiz, İzmir İzmirlilerindir. İzmir’in varlıkları İzmir’indir, İzmir’in simgeleri İzmir’indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir’i peşkeş çektirtmeyiz, nokta” dedi.
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