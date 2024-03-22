Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafı ziyaret etti ve diğer adayları canlı yayına davet etti - Son Dakika
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Politika

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafı ziyaret etti ve diğer adayları canlı yayına davet etti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafı ziyaret etti ve diğer adayları canlı yayına davet etti

Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti. Karaca, ziyaretlerde 5 yıllık çalışmalarını ve yapacaklarını anlattı. Ayrıca, diğer başkan adaylarını canlı yayına davet ederek projelerini anlatma çağrısı yaptı. Karaca, polemiğe girmeyeceklerini ve halkın kararını beklediklerini belirtti.

22.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:32
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Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Sanayi Sitesi, Çevreyolu ve Çalıca mevkisindeki esnafını ziyaret eden Karaca, 5 yıldır yaptıklarını ve tekrar seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Karaca, diğer başkan adaylarını birlikte canlı yayına çıkmaya davet etti.

Bazı adayların mahallelerdeki gezilerinde kendisine iftira attığını ileri süren Karaca, "Bazı adayları canlı yayına davet ettim. Şu ana kadar bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Kendileriyle onların üslubuyla muhatap olmadıkça bazılarının ayarı iyice bozuldu. Biz hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz, polemiğe girmeyeceğiz. Buyursunlar, gelsinler, canlı yayında projelerimizi anlatalım. Halkımız karar versin. Bizim boş laflara ayıracak vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafı ziyaret etti ve diğer adayları canlı yayına davet etti - Son Dakika

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