Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.
Sanayi Sitesi, Çevreyolu ve Çalıca mevkisindeki esnafını ziyaret eden Karaca, 5 yıldır yaptıklarını ve tekrar seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.
Karaca, diğer başkan adaylarını birlikte canlı yayına çıkmaya davet etti.
Bazı adayların mahallelerdeki gezilerinde kendisine iftira attığını ileri süren Karaca, "Bazı adayları canlı yayına davet ettim. Şu ana kadar bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Kendileriyle onların üslubuyla muhatap olmadıkça bazılarının ayarı iyice bozuldu. Biz hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz, polemiğe girmeyeceğiz. Buyursunlar, gelsinler, canlı yayında projelerimizi anlatalım. Halkımız karar versin. Bizim boş laflara ayıracak vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafı ziyaret etti ve diğer adayları canlı yayına davet etti - Son Dakika
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38'inin çocuk olduğunu belirterek, çocukların hukuki sürecini takip edeceklerini açıkladı. Baro, çocukların gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen ve kamuoyuna 'para sayma' görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?