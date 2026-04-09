Fidan ve Dar telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, geçici ateşkesin durumu ve İslamabad'da başlayacak müzakereler ele alındı. - ANKARA
