Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Politika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM\'ye hitap etmek üzere Ankara\'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine Türkiye'ye gelerek yarın yapılacak olan olağanüstü toplantıda konuşma yapacak. Abbas'ı taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

14.08.2024 19:35
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Abbas'ı ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Buyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı.

Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi - Son Dakika

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