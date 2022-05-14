Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi - Son Dakika
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Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi

14.05.2022 14:38

NATO'ya üye olmak istediklerini bir kez daha dile getiren Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarına da cevap verdi. Niinistö Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini uzun vadede engellemeye çalışacağını düşünmediklerini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin Finlandiya'nın resmi televizyonu YLE TV1'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SONUNA KADAR ENGELLEMEYE ÇALIŞACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

NATO'ya üye olmak istediklerini bir kez daha tekrarlayan Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarına da cevap verdi. Niinistö, " Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonuna kadar engellemeye çalışacağını düşünmüyorum" dedi.

"DOĞRUDAN BİZDEN BAHSETMEDİ"

Açıklamasının devamında eleştirilerin odağının sadece ve doğrudan Finlandiya olmadığını belirten Niinisto, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini eleştiren açıklamasında doğrudan bizden bahsetmedi, ancak konu bizi de ilgilendiriyor. Şu ana kadar Türkiye'nin açıklamaları hep tam tersiydi. Tabii şüphesiz bu sözler tartışmalara yol açacaktır. ABD'nin buna tepkisi olası" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

İSVEÇ'TEN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Erdoğan'ın dünya gündemine oturan sözlerinin ardından, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Linde, "NATO'daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO'nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye'nin çıkarına olur" dedi.

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SON DAKİKA: Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi - Son Dakika
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