Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması geldi: Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum - Son Dakika
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Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması geldi: Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum

15.05.2022 00:45

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin NATO üyeliğini veto etmesini değerlendirerek, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin NATO üyeliğini veto etmesini değerlendirdi. Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE SİYASETİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İLKE"

Haavisto, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

PKK İLE MÜCADELE SOMUT BİR SÖZ VERMEDİ

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı. "Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı. Haavisto, "Bugün burada NATO toplantısında da görüşeceğiz." dedi.

Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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