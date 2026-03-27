Fransa, TikTok'u İhbar Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Bakanı Geffray, TikTok'un gençlerde ruh sağlığına zarar verdiği iddiasıyla ihbarda bulundu.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, gençlerin ekran başında uzun süre geçirdikleri sosyal medya uygulaması TikTok'un ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Fransız Eğitim Paris savcılığına ihbar edildiğini duyurdu.

Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'un gençlerin ekran başında geçirdikleri aşırı süre nedeniyle ruh sağlığı sorunlarıyla olası bağlantıları nedeniyle harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TikTok'un Paris savcılığına ihbar edildiğini duyurdu. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya uygulaması TikTok'un işleyişiyle ilgili bir raporu az önce Paris Savcılığı'na ilettim. Yaşları 15 ila 24 arasında değişen gençlerin yüzde 30'u depresif bozukluklardan etkilenirken her şey TikTok'un algoritmasının reşit olmayanları yeme bozuklukları, kendine zarar verme, depresyon ve intiharla ilgili içeriklerin oluşturduğu ölümcül bir sarmalın içine hapsettiğini gösteriyor. Tek bir video bile bu mekanizmayı tetiklemek için yeterli" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yaşı küçük bir kullanıcı gibi sahte bir hesap açıldığını bildirerek söz konusu etkilerin doğrudan gözlemlendiğini bildiren Bakan Geffray, "Tuzağa düşme olgusu anında gerçekleşiyor ve çok hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Birkaç suç teşkil edebilecek bu gerçekler karşısında, konuyu adalete taşımak gerekiyordu. 12 milyon öğrencimizin korunması konusunda hiçbir taviz verilemez" dedi.

Çinli ByteDance şirketine ait olan TikTok, Fransa'da daha önce de mercek altına alınmıştı. Geçen Kasım ayında Fransız yetkililer, TikTok'un algoritmalarının gençleri intihara sürükleyebileceği riskleri nedeniyle soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. TikTok ise bu tür suçlamaları reddettiğini belirtmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Fransa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:14:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.