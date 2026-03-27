Fransa, TikTok'u İhbar Etti

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, gençlerin ekran başında uzun süre geçirdikleri sosyal medya uygulaması TikTok'un ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Fransız Eğitim Paris savcılığına ihbar edildiğini duyurdu.

Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'un gençlerin ekran başında geçirdikleri aşırı süre nedeniyle ruh sağlığı sorunlarıyla olası bağlantıları nedeniyle harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TikTok'un Paris savcılığına ihbar edildiğini duyurdu. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya uygulaması TikTok'un işleyişiyle ilgili bir raporu az önce Paris Savcılığı'na ilettim. Yaşları 15 ila 24 arasında değişen gençlerin yüzde 30'u depresif bozukluklardan etkilenirken her şey TikTok'un algoritmasının reşit olmayanları yeme bozuklukları, kendine zarar verme, depresyon ve intiharla ilgili içeriklerin oluşturduğu ölümcül bir sarmalın içine hapsettiğini gösteriyor. Tek bir video bile bu mekanizmayı tetiklemek için yeterli" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yaşı küçük bir kullanıcı gibi sahte bir hesap açıldığını bildirerek söz konusu etkilerin doğrudan gözlemlendiğini bildiren Bakan Geffray, "Tuzağa düşme olgusu anında gerçekleşiyor ve çok hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Birkaç suç teşkil edebilecek bu gerçekler karşısında, konuyu adalete taşımak gerekiyordu. 12 milyon öğrencimizin korunması konusunda hiçbir taviz verilemez" dedi.

Çinli ByteDance şirketine ait olan TikTok, Fransa'da daha önce de mercek altına alınmıştı. Geçen Kasım ayında Fransız yetkililer, TikTok'un algoritmalarının gençleri intihara sürükleyebileceği riskleri nedeniyle soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. TikTok ise bu tür suçlamaları reddettiğini belirtmişti. - PARİS