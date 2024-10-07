Gazze Soykırımı İçin Kınama

Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Aksakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan soykırım girişimi, üzerinden geçen 365 günün ardından hala büyük acılara ve insanlık trajedisine sahne olmaktadır. Bir halkın uğradığı zulmü bir kez daha hatırlıyor ve Gazze'de yaşanan soykırımı kınıyorum. Masum sivillerin hayatını kaybettiği, çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alındığı bu vahşetin gölgesinde, insan haklarına, özgürlüğe ve adalete daha fazla sahip çıkmalıyız. Gazze'nin sesi olmaya, insanlık onuru için mücadele etmeye devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız."