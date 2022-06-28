Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de

28.06.2022 11:38
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program çerçevesinde Mersin'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program çerçevesinde Mersin'e geldi. Kasapoğlu'nun kentteki ilk durağı Mersin Valiliği oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde Mersin'e geldi. İlk olarak Mersin Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılandı. İki genç sporcu tarafından çiçek takdim edilen Kasapoğlu'nu karşılamaya, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da katıldı.

Vali Pehlivan'a yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Valilik binasına geçerek Şeref Defterini imzaladı. Kasapoğlu'nun valilik ziyareti, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kasapoğlu, Mersin programı çerçevesinde öğle saatlerinde Mersin Üniversitesi içinde yer alan Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek, ardından da 'Yurt Değerlendirme Toplantısı' yapacak.

Programına daha sonra Silifke ilçesindeki Gençlik Kampında devam edecek olan Bakan Kasapoğlu, kampa 50 genç ile birlikte bisikletle giriş yapacak.

(Kıymet Gökçe-Koray Ünlü - İHA)

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Kaynak: İHA

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