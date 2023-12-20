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Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı - Son Dakika
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Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Kürtçe selamladı. Gergerlioğlu, konuşmasında Bakanı ana diliyle karşıladığını belirtti.

Gergerlioğlu, Bakan Şimşek\'i Kürtçe selamladı
20.12.2023 - 13:19,
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Kürtçe selamladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. DEM Parti adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuşmasının başında "Bakanımızı ana diliyle selamlamak istiyorum" dedi. Gergerlioğlu, ardından Kürtçe günaydın ve iyi günler anlamına gelen 'rojbaş' ile nasılsın anlamına gelen 'çavani başi' ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu, "Kültürümüzde misafire sıcak bir karşılama vardır. Ben de Bakan'ı ana diliyle karşıladım. Misafirimizdir bugün" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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