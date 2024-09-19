Gergerlioğlu: Bakanlıklar Ciddiyetten Uzak

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekillerinin soru önergelerine ilgili bakanlıkların ciddiyetten uzak cevaplar verdiğini savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin milletvekillerinin soru önergelerine verdiği cevapları eleştirdi.

Cezaevlerinden kendisine gelen mektupları okuyan Gergerlioğlu, tutuklu ve hükümlülerin insan hakları ihlallerine ilişkin iddialarını aktardı.

İnsan hakları ihlallerine ilişkin soru önergelerine tatmin edici bir cevap verilmediğini ileri süren Gergerlioğlu, ilgili bakanlıkların ciddiyetten uzak, standart ve şablon cevaplar verdiklerini söyledi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Şenyaşar, Bakan Tunç'un bu olayın aydınlatılacağını söylediğini ancak halkın bu söylemlere inanmadığını, Narin'in katilinin korunduğunu iddia etti.