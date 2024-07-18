Gergerlioğlu: Hayvan katliamına izin verecek kanun teklifi acımasızca

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Hayvan katliamına izin verecek kanun teklifini gündeme getirmek çok acımasızca." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Bunun yıllardır halledilemeyen ve belediyelerin görevini ihmal ettiği bir konu olduğunu belirten Gergerlioğlu, gelinen noktada hayvanların barınaklara toplanarak, saldırgan ve hasta olanların ötenazi yoluyla hayatlarına son verileceğini söyledi.

Kısırlaştırmanın ihmal edilmesi nedeniyle artan köpeklerin sorun yaratabildiğini aktaran Gergerlioğlu, "Ancak bunları gerekçe göstererek hayvan katliamına izin verecek kanun teklifini gündeme getirmek çok acımasızca." değerlendirmesinde bulundu.

Kısırlaştırmanın yetersiz olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, yoğun bir kısırlaştırma ve aşılamadan sonra hayvanı yaşadığı yere bırakmanın en doğru çözüm olduğunu söyledi.

Kanun teklifinin görüşmelerinin haftaya devam edeceğini bildiren Gergerlioğlu, "Umarım bir orta yol bulunur." dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adıyaman çiftçisinin 6 Şubat'ta yüzyılın en büyük depremini yaşadığını ve mağduriyetinin her geçen gün daha da büyüdüğünü savundu. Tütün üreticileri başta olmak üzere bu çiftçilerin sesini iktidara ulaştıramadığını iddia eden Bozan, "Bu çiftçiler, sorunlarının çözümsüz bırakılmasından oldukça şikayetçi. Yaşadıkları sorunların bu Mecliste gündeme getirilip çözülmesini bekliyorlar." dedi.