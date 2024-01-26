Güney Afrika Devlet Başkanı: İsrail, Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararını uygulamalı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ihtiyati kararların ardından yaptığı açıklamada, kararın Tel Aviv için bağlayıcı olduğunu söyleyerek, " İsrail'in şimdi mahkeme kararını uygulaması gerekiyor" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararlarının ardından İsrail aleyhinde davayı açan Güney Afrika'dan açıklama geldi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, bazı ülkeler tarafından eleştirilen mahkeme kararının Güney Afrika'yı haklı çıkardığını söyledi. UAD'nin bu konuda karar verecek en doğru organ olduğunu ve ülkesinin binlerce Filistinlinin öldürülmesine seyirci kalmayacağını kaydeden Ramaphosa, "Bu kararın ardından artık ateşkes için daha yoğun bir çaba sarf edilmesi ve İsrail ile Filistin'in bağımsız devletler olarak yan yana yaşamalarını sağlayacak kalıcı iki devletli çözüm için müzakerelerin başlatılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ramaphosa, Gazze'ye temel hizmetler ile insani yardımın ulaştırılması için acil ve etkili tedbirler alınması gerektiğine vurgu yaptı. Ramaphosa, "1 ay içerisinde UAD kararının yerine getirilmesi için alınan tüm tedbirlere ilişkin rapor sunmak da dahil İsrail, Gazze'de olup bitenlere ilişkin kanıtları muhafaza etmelidir" şeklinde konuştu.

Güney Afrika'nın başvurusunun bazı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ramaphosa, kararın Tel Aviv için bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in şimdi mahkeme kararını uygulaması gerekiyor" dedi. - LAHEY