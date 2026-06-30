Hakan Fidan, AB Yetkilileriyle Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan, AB Yetkilileriyle Görüştü

Hakan Fidan, AB Yetkilileriyle Görüştü
30.06.2026 20:00
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Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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