Hakan Tütüncü Alanya seçim ofisinde miting düzenledi

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün Alanya seçim ofisi ziyareti mitinge dönüştü. Coşkulu kalabalığı seslenen Tütüncü, Alanya'yı altın çağına taşıyacak projelerini tek tek anlattı.
Seçim çalışmaları kapsamında Alanya ilçesine giden Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel ile birlikte seçim ofisini ziyaret etti. Alanyalılar, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını seçim ofisi önünde ellerinde bayraklarla coşkuyla karşıladı. Miting havasına dönüşen coşkulu karşılamada konuşan Tütüncü, "Alanya ile bir kez daha iftihar ettik. Alanya yine bizi sevgi ile bağrına bastı. Bu coşku 31 Mart zaferinin habercisi. Hayırlı olsun. İnşallah sizlerden aldığımız bu güzel desteklerle Antalya'nın, Alanya'nın kayıp yıllarını üzüntü ile hatırlamayacağız. Yeter ki kalplerimizde umut olsun, yeter ki heyecan olsun. Alanya'nın beklediği bütün eserleri, hizmetleri sizlerin desteği ile en güzel şekilde yapacağız" dedi.
"Alanya'ya kanalizasyon sorunu yakışıyor mu?"
Alanya'nın öncelikli sorunlarına değinen Tütüncü, "Alanya bugün kanalizasyon sorununu çözememiş bir ilçe. Bir dünya kenti olan Alanya'ya bugün kanalizasyon kokusu ile anılmak yakışıyor mu? Biz göreve gelir gelmez bunların hepsini çözeceğiz. Alanya'nın her tarafına gittiğimiz zaman bize söyledikleri en önemli sorunlardan bir tanesi de; içme sularının yetersizliği, kötü koku, kireç, tazyik düşüklüğü, yüksek katlara su çıkmaması. Neden? Alanya büyüdüğü halde yatırımlar yeterli olmazsa, işte bu sıkıntıların hepsini yaşarız. Yıl olmuş; 2024, Alanya'ya kanalizasyon ve içme suyu sıkıntısı yakışır mı? Elbette ki yakışmaz. Hiç endişeniz olmasın bunların hepsini çözeceğiz" diye konuştu.
Tütüncü, Antalya-Alanya ulaşımı, merkez toplu ulaşım, otopark sorunlarına da değinerek, "Yıl olmuş 2024, Duraklarda otobüs sıkıntısı çekmek Alanya'ya yakışıyor mu?" diye sordu.
"Alanya turizmini başka lige taşıyacağız"
Alanya turizmine de değinen Tütüncü, "Alanya'mız bir turizm merkezi. Bütün dünyaya otelleri ile verdiği turizm hizmeti ile damga vurmuş bir şehir. Bu şehrin turizmini renklendirmek, hareketlendirmek, çeşitlendirmek inşallah Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en önemli sorumluluklarımızdan birisi olacak. Alanya'da turizmi bir başka lige taşıyacağız. Turizm girdileri dönemimizde yükselerek artan bir Alanya olacak. Bu Alanya'nın kıymetini artıracak. Ekmeğimiz, aşımız büyüyecek" dedi.
Tarım ve hayvancılık destekleri
Konuşmasında Alanya tarımına da değinen Tütüncü, "Alanya tarımsal üretimde, bizim dönemimizde, yani 'Altın Çağ'da bambaşka bir üretim heyecanı içinde olacak. Hem tarımda hem de hayvancılıkta, sulama desteğinden sulama suyuna kadar, gübre desteklerinden fidan desteklerine, hayvancılık desteklerine kadar çok kıymetli katkıları Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, dönemizde sizlere sunacağız" diye konuştu. - ANTALYA
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