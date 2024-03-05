Hakan Tütüncü, Antalya'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Hakan Tütüncü, Antalya'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Hakan Tütüncü, Antalya\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

05.03.2024 18:03  Güncelleme: 18:10
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Biz, 15 sene boyunca bize güvenen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmedik. Biz bu işi yaparız dedik, takipçisi olduk. Bizim derdimiz belediye başkanlığı koltukları değil. Bizim derdimiz o yetkiyi sizlere hizmet olarak dönüştürmeye talibiz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın dört bir yanını gezen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Kaş ilçe sakinleri ile kucaklaştı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, il ve ilçe teşkilatları ile berber bir günde 2 ilçe ziyareti gerçekleştirdi. Tütüncü, günün ilk ziyaretine baba ocağı Korkuteli ilçesinden başladı. Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal ile birlikte ilçe sakinleriyle kucaklaştı, cadde ve sokaklardaki hemşehrilerini selamladı. Günün ikinci ilçe ziyaretini Kaş'a gerçekleştiren Tütüncü, önce esnafı ziyaret etti, ardından Gömbe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Cumhur İttifakı Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş ile beraber vatandaşlara seslendi, Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerini anlattı.

"Kaş yeniden mutlu olacak"

Tütüncü, kendisinin de bir ilçe belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, ilçe başkanlarının büyükşehir belediye başkanının desteğini yanında hissedemezse yaptığı işlerin eksik kaldığını vurguladı. Büyükşehir desteği göremeyen ilçeleri tek kanatlı kuşa benzeten Tütüncü, "Geçtiğimiz 5 yılda Mutlu Ulutaş başkanımızın ortaya koyduğu çalışmalar, tek kanatlı bir kuşun ortaya koyduğu bir performanstı. Bütün bunlara rağmen Mutlu Ulutaş başkanımız, sizleri mutlu etmek için gece gündüz çalıştı, gayret etti. Kaş yeniden mutlu olacak. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş olacak, bu kuş tek kanatla uçmayacak, çift kanatlı uçacak" dedi.

"Bize güvenenleri mahcup etmedik"

Gömbe Yaylası'nın, Türkiye'ye Antalya Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla gümbür gümbür tanıtılacağını belirten Tütüncü, "Gençlerimizin talep ettiği, çok amaçlı spor salonunu gençlik spor bakanlığı ile yapmak bizim boynumuzun borcu olsun. Yol, altyapı, üstyapı büyükşehirden ne bekliyorsanız bu hizmetlerin tamamını Mutlu Ulutaş başkanımla, buraya en güzel şekilde getireceğiz. Biz, 15 sene boyunca bize güvenen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmedik. Hiçbir sözümüz yere düşmedi. Bakarız diyenlerden olmadık. Biz bu işi yaparız dedik, takipçisi olduk. Günü geldiğinde o işi tamamlamış olarak hemşehrilerimizin karşısına çıktık. İşte bizim belediyecilik dediğimiz, AK Parti belediyeciliği, Cumhur İttifakı belediyeciliği dediğimiz bu Biz buna talibiz. Biz size hizmet edecek yetkiyi, talep etmeye geldik. Bizim derdimiz belediye başkanlığı koltukları değil. Bizim derdimiz o yetkiyi sizlere hizmet olarak dönüştürmeye talibiz. Önümüzdeki 5 yılda Antalya'yı da, Kaş'ı da, Gömbeyi de ayağa kaldıracak bir enerji ile geliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Gömbe Seçim Koordinasyon Merkezi kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Tütüncü, günün bir başka ziyaretini Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ne yaptı. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Tütüncü, sosyal desteklerden hayvancılık ve tarıma kadar hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Tütüncü, günün diğer kalan zamanlarında Karadağ, Dirgenler, Kasaba mahallerini ziyaret edecek, Kaş seçim ofisinin açılışını gerçekleştirecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Tütüncü, Antalya'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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