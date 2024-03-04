Hakan Tütüncü, Antalya için çalışacak

Muratpaşa Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'mız için önümüzdeki 5 yıl boyunca, gece gündüz adeta bir bal arısı gibi çalışacak, trafikten toplu ulaşıma, Kızılarık'tan Kırcami'ne kadar imar sorunlarını çözeceğiz" dedi.
Tütüncü, Muratpaşa Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu'nun da katıldığı açılışta konuşan Tütüncü, "Antalya'mız için önümüzdeki 5 yıl boyunca, gece gündüz adeta bir bal arısı gibi çalışacak, trafikten toplu ulaşıma, Kızılarık'tan Kırcami'ne kadar imar sorunlarını çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Biz olduğumuz sürece hiç kimse gelip sizlerin o evlerine dokunamayacak. Kırcami sorunu da artık dönemimizde tarih olacak" dedi.
"Antalya'nın tüm sorunlarına son"
31 Mart ile birlikte Antalya'da yepyeni bir dönemin başlayacağını bildiren Tütüncü, "O dönemin adı Antalya'nın altın çağı olacak. Antalya'mıza hayırlı olsun. Antalya'nın Altın çağında trafik sıkışıklığına son veriyoruz. Antalya'nın altın çağında toplu ulaşımdaki sorunlara tamamıyla son veriyoruz. Antalya'nın altın çağında ulaşım sorunlarının hepsini kaldırıyoruz." diye konuştu. Kızılarık Mahalle sakinlerinin sorunlarına da değinen Tütüncü, "Artık, otobüsler mahallenize daha sık gelecek. Kızılarık Mahallesinden istediğiniz her yere en güzel şekilde gidebileceğiniz ulaşım planlamasını Kızılarık'a, Muratpaşa'ya biz yapacağız. Antalya şehir merkezine 15 tane yeni yol açıyoruz. Antalya'nın doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini birbirine bağlıyoruz. Bu yatırım büyük bir yatırım. Antalya'ya 22 adet katılı kavşak yapıyoruz. Açtığımız bu yeni yollar ile beraber kavşaklardaki trafik sıkışıklığını önlüyoruz. 2024'de biz ulaşım sorunlarını çözeceğiz, alt yapı sorunlarını tamamıyla ortadan kaldıracağız. Yağmur suyu ve temiz suyu da Antalya'nın sıkıntı çektiği konular arasında kalmayacak " dedi.
"Belediyecilik bizim işimiz"
" Kepez'de bugüne kadar 90 bin gecekondu kaldırdık ve on binlerce tapuyu hemşehrilerimize ulaştırdık" diyen Tütüncü, "Kepez'de çözülen bu sorunların yüzde 25'i Vakıf arazileri sorunuydu. Biz bugüne kadar 90 bin gecekondu kaldırdık ama bir tek kişinin gönlünü, kalbini kırmadık. Antalya bilir belediyecilik bizim işimizdir. Biz makamları size hizmet etmek için istiyoruz. Ablam otobüs durağında daha az beklesin, okula giden kardeşlerimiz vaktinde okullarına yetişsin, trafikte bu kadar fazla vakit geçirmeyelim. 15 yeni yol, 22 katkı kavşağı yapalım, 10 dakikada Muratpaşa'nın bir ucundan diğer ucuna ulaşalım diye, biz buradayız " diye konuştu. - ANTALYA
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