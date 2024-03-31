Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü oyunu kullandı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü oyunu kullandı

Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte oyunu kullanarak seçimlerin Antalya'ya, demokrasi kültürüne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diledi. Tütüncü, seçim sonucunun Antalya'nın, Türkiye'nin, sevginin, barışın, kardeşliğin kazançlı çıkmasını temenni etti ve basın mensuplarına teşekkür etti.

31.03.2024 11:45
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile Kepez ilçesi Dokuma Özgürlük Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokuluna geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Tütüncü, "1344" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, seçimlerin Antalya'ya, demokrasi kültürüne, Türk demokrasisine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Yarından itibaren 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Tütüncü, şunları söyledi:

"Yeni süreçte şehirlerimizi idare edecek, yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Eşimle birlikte vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik. 80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanyayı yürüttük. Bu kampanya kapsamında da hemşehrilerimize anlatacağımız her şeyi anlattık adaylar olarak. Bugün karar günü ve kararda aziz milletimizin olacak. Onların verdiği karar başımızın, gözümüzün üstüne olacak. Onlar en iyi şekilde takdir edip, en iyi şekilde kararları vereceklerdir, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi."

Seçimden Antalya'nın, Türkiye'nin, sevginin, barışın, kardeşliğin kazançlı çıkmasını temenni eden Tütüncü, kampanya sürecinde de çalışan basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü oyunu kullandı - Son Dakika

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