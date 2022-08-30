Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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