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Hamas, İsrail ile esir takası görüşmelerini çatışmalar bitene kadar erteledi - Son Dakika

Hamas, İsrail ile esir takası görüşmelerini çatışmalar bitene kadar erteledi

Son Güncelleme: 10.10.2023 16:01

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmaların devam ettiği sürece İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını açıkladı. Heniyye, esirlerle ilgili iletişime geçen tüm taraflara savaşın bitmesi gerektiğini bildirdiklerini belirtti ve esir takasının Hamas'ın kabul edeceği şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını açıkladı.

Hamas-İsrail arasındaki çatışma 4. günde devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yaptığı açıklamada, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takasının gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Heniyye, "Esirlerle ilgili bizimle iletişime geçen tüm taraflara, bu dosyanın savaş bitmeden açılmayacağını bildirdik" ifadelerini kullandı. Heniyye ayrıca, esir takasının Hamas'ın kabul edeceği şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Hamas'ın elinde cumartesi gününden bu yana 100-150 esir bulunduğu belirtiliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsmail Heniyye, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, İsrail ile esir takası görüşmelerini çatışmalar bitene kadar erteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail ile esir takası görüşmelerini çatışmalar bitene kadar erteledi - Son Dakika
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