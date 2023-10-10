Hamas, İsrail ile esir takası görüşmelerini çatışmalar bitene kadar erteledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını açıkladı.

Hamas-İsrail arasındaki çatışma 4. günde devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yaptığı açıklamada, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takasının gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Heniyye, "Esirlerle ilgili bizimle iletişime geçen tüm taraflara, bu dosyanın savaş bitmeden açılmayacağını bildirdik" ifadelerini kullandı. Heniyye ayrıca, esir takasının Hamas'ın kabul edeceği şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Hamas'ın elinde cumartesi gününden bu yana 100-150 esir bulunduğu belirtiliyor. - GAZZE