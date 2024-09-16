Hamas liderinden Husi'ye destek mesajı

Politika

Hamas lideri Yahya Sinvar, Yemen'deki Husilerin lideri Abdul Malik el-Huti'ye yazdığı mektupta, "Sizinle ve Lübnan ile Irak'taki gruplarla ortak çabalarımız bu düşmanı kıracak ve yenilgiye uğratacaktır" dedi.

Hamas lideri Yahya Sinvar, Yemen'deki Husilerin lideri Abdul Malik el-Huti'ye mektup yazdı. Mektubunda Hamas'ın İsrail'e karşı uzun süreli savaşa hazır olduğunu belirten Sinwar, "Kendimizi düşmanın siyasi iradesini kıracak uzun bir yıpratma savaşına hazırladık" dedi.

İsrail'e karşı eylemleri için Husi liderine teşekkür eden Sinwar, "Füzelerinizi tüm katmanları, savunma ve önleme sistemlerini aşarak düşman varlığının derinliklerine gönderme başarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Sizinle ve Lübnan ile Irak'taki gruplarla ortak çabalarımız bu düşmanı kıracak ve yenilgiye uğratacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZZE