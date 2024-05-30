Hamşıoğlu: Kadın milletvekilleri olarak Refah Sınır Kapısına gidelim

Politika

'HAMŞIOĞLU: KADIN MİLLETVEKİLLERİ OLARAK REFAH SINIR KAPISINA GİDELİM'

Genel Kurul'da, 'Uluslararası Kanunlar' görüşülürken partisi adına söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil katliamlarına dikkat çekti. Hamşıoğlu, "Yalnızca mazlumlar için değil, yarının mazlumları Türk milletinin evlatları olmasın diye, yalnızca Filistin devletinin toprak bütünlüğü için değil, Türk devletinin toprak bütünlüğüne kastedilmesinin de önünde durabilmek için, yalnızca insanlık suçu işleyen bir devlete karşı değil, insanlığın gücünü ve zulmün altında ezilmesine karşı durabilmek için ve Filistin'deki soykırımın durdurulması için hep birlikte bir şeyler yapmak zorundayız. Bunun için, bugün herkesten önce Gazi Meclisimizde birlikte görev yaptığımız kadın milletvekillerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, insanlığın vicdanı olalım ve ortak bir adım atalım. Yalnızca kadın milletvekillerimizden oluşacak bir heyetle Refah Sınır Kapısı'na gidelim. Hatta bu işe Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde, kardeşlerini 'korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden, tabuttan daha güvenli bir yer bilmeyen çocuklar için de çok geç bugün' diye konuşan Sayın Emine Erdoğan öncülük etsin. Daha da fazla geç olmaması için inisiyatif alsın, kendisinin de dahil olacağı bir heyetle Refah'a gidelim. Samimiysek, hep beraber insanlık ambargosunu delelim" ifadelerini kullandı.