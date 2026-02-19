Hatipoğlu'ndan Ramazan Mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ramazan ayı için bir yayımlayarak, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yayımlamış olduğu mesajda, "Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Bu mübarek ayın; gönüllerimizi yumuşatmasını, sofralarımızı bereketlendirmesini, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Dualarımızın kabul, kalplerimizin huzurla dolduğu bir Ramazan olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR