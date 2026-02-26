Hayvancılıkta Ciddi Sorunlar - Son Dakika
Hayvancılıkta Ciddi Sorunlar

26.02.2026 11:31
CHP'li Gürer, hayvancılıktaki yapısal sorunları ve düşen hayvan sayısını eleştirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Yüksek yem maliyetleri, çoban sorunu, yeterli destek verilmemesi, sosyal güvence eksikliği, mera alanlarının daralması ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Hayvan sayısı artırılırken bu yapısal sorunlar çözülmezse, sorunların bundan sonra da devam edeceği görülüyor." dedi.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, hayvancılıkta sorunların derinleştiğini ileri sürdü; et sorunu, ahır gideri, ithalatçı anlayış ve yemle ilgili problemler çözülmeden sıkıntıların çözülemeyeceğini savundu.

Üreticiye yönelik hedeflerin küçüldüğünü iddia eden Gürer, 2018'de 500 bin anaç koyun dağıtımının hedeflendiğini, 2026-2028 döneminde toplam 150 bin koyun dağıtılmasının öngörüldüğünü, bunun yaklaşık yüzde 90'lık bir daralma olduğunu söyledi.

Gürer, 2024'te 3 milyon 84 bin olan küçükbaş kurban kesiminin 2025'te 2,5 milyona düştüğünü, bunun yaklaşık yüzde 19'luk bir azalma anlamına geldiğini belirterek, 2012-2025 döneminde küçükbaş ithalatı için 28,7 milyon dolar harcandığını, 174 bin 637 hayvanın yurt dışından getirildiğini ileri sürdü.

Üreticinin öz kaynağı veya krediyle hayvan aldığını anlatan Gürer, "Sıfır faizli kredi cazip gibi görünebilir ama gelir istikrarı olmayan üretici için geri ödeme riski yüksektir." dedi.

Gürer, "Yüksek yem maliyetleri, çoban sorunu, yeterli destek verilmemesi, sosyal güvence eksikliği, mera alanlarının daralması ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Hayvan sayısı artırılırken bu yapısal sorunlar çözülmezse, sorunların bundan sonra da devam edeceği görülüyor. Bugün çok sayıda küçükbaş, kesim için bekliyor. Üretici satışta zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
