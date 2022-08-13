HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması

13.08.2022 18:11
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, " Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var." dedi.

Sancar, Antakya'da bir otelde sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Sancar, gittikleri şehirlerde toplumun farklı kesimlerini dinlemeyi, onların önerilerini ve eleştirilerini almayı çok değerli bulduklarını söyledi.

Sancar, sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var. Biz 'çözüm bizde' derken sadece partimizi kastetmiyoruz. Çözümün demokrasi güçlerini bir araya getirecek en geniş birliktelikten geçtiğine inanıyoruz. O nedenle bütün çalışmalarımızda toplumun farklı kesimlerini dinlemeyi bir çalışma ilkesi olarak benimsedik." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Sancar, "Bizler çalışmalarımızda farklı toplum kesimlerini ve bu toplum kesimlerinin temsilcilerini dinlemeyi, onların öneri ve eleştirilerini almayı çok değerli buluyoruz, önemsiyoruz." dedi.

Sancar, Samandağ ve Antakya ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Antakya Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret eden Sancar, burada ilgililerle görüştü.

YORUMLAR
500
Mithat Sancar, Hatay'da: 'Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek' Mithat Sancar, Hatay'da: 'Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek' HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da partililerle buluştu Açıklaması HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da partililerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Antakya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
17:33 Arkadaşını kurtarmak için çaya atlayan Eyyüp hemşirenin cansız bedeni 64 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement