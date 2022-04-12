HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor! - Son Dakika

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi. "Enflasyon, TÜİK'in enflasyon oyunlarına rağmen yüzde 62'ye dayandı" diyen Buldan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye işaret ederek, "Sanki kendisi aralık ayına kadar kalacakmış gibi konuşan Maliye Bakanı'na şunu ifade etmek isteriz, siz gidicisiniz, 2023'ü bile göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SİZ GİDİCİSİNİZ, 2023'Ü BİLE GÖREMEYECEKSİNİZ"

İktidarın durumunu çok iyi özetleyen bir Maliye Bakanı var. 2021 Aralık ayında "Enflasyon şubatta düşecek" dedi. Şubat geldi dayandı, bu kez mart ve nisanda düşecek dedi, bırakın düşmeyi daha da artan bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı söylemek isterim. Sanki kendisi aralık ayına kadar kalacakmış gibi konuşan bu Maliye Bakanı'na şunu ifade etmek isteriz, siz gidicisiniz, 2023'ü bile göremeyeceksiniz.

Bu halk, yaşanan ekonomik kriz karşısında sizleri bir erken seçime zorlayacak. Erken seçimle birlikte ülke yeni bir yönetimi de seçecek. Bu halklara zulümden başka bir şey vermediniz. Acı ve krizden başka bu ülkeye hiçbir katkınız olmadı. Daha fazla batırmak için mi hazırlık yapıyorsunuz?

"İKTİDARIN YALANLARINDAKİ ENFLASYON DA ARTIYOR"

Genel başkanları çıktı, çözüm üretmek yerine sabredeceğiz diyerek halka bir kez daha acı reçeteyi gösterdi. Bu ekonomi yönetimi ekonomiyi değil yalanlarla algıyı yönetmeye çalışıyor. Enflasyon sadece tüketici fiyatlarında yükselmiyor. Aynı zamanda iktidarın yalanlarındaki enflasyon da her ay düzenli olarak artıyor.

Halka sabır önerenlere bakıyoruz, bir gün çıkıp da beşli çeteye garanti ödemelerini durduruyoruz dediklerini duymadık.Halka sabredin diyen zihniyetin; eş, dost ve akrabalara adrese teslim ihale dağıtmayı durdurduğuna dair hiçbir şey görmedik."

"VATANDAŞIN SOFRASINDA BİR GRAM ET OLMADIĞINI BİLMİYORLAR MI?"

"Vatandaşın sofrasında bir gram et olmadığını bilmiyorlar mı, biliyorlar. 80 yaşındaki emekliler ekmek parası için çalışırken bu beyefendiler çöreklendikleri kurumun etinden de sütünden de bol bol faydalanmaya devam ediyor. Halk bayat ekmeğe muhtaç edilirken son 6 ay içinde millet bahçeleri için yandaşa tam olarak 1.4 milyar lira ödedikleri de ortaya çıktı. Aynı zihniyetin saraydaki israfı bir gün kıstığına tanık olmadık. Durmak yok, israfa devam ediyor.

Geçenlerde yine çalgılı, şenlikli, şatafatlı sahurlarının kamuoyuna yansıdığını gördük. İnsanların çöpten sebze-meyve atıkları topladığı bir ülkede yaşanan bu tabloyu bir kez daha buradan kınıyoruz. Torba yasalarla rant alanını büyütmeye devam ediyorlar."

"ESNAFA ELEKTRİĞİ YÜZDE 70 İNDİRİMLE VERELİM"

"Bunlarda utanma, sıkılma yok. Enflasyonla mücadelenin yolu bellidir. Üretim maliyetlerini düşürmek, üretimi artırmaktır. Defalarca bu kürsüden çağrı yaptık. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gelin esnafa elektriği en az yüzde 70 indirimle verelim. Yandaş şirketler değil esnaflar kazansın. Fiyat artışları düşsün. Çiftçiye gübreyi, mazotu, elektriği en az yüzde 70 indirimle verelim."

"ASGARİ ÜCRET ÜÇ AYDA BİR YENİLENSİN"

Öğrencilerin KYK borçları silinsin, gençler en azından bir soluk alsın.Asgari ücret 3 ayda bir yenilensin. Emeklilerin bayram ikramiyeleri en az 5 bin TL olsun, akaryakıt ve ulaşımdaki ÖTV kaldırılsın. Bu çağrıları bir kez daha hükümete söylüyoruz.

Halka enflasyona ezdirmek istemiyorsanız bir an önce bu adımları atalım. Buna yanaşmak istemiyorsanız o zaman çıkıp da enflasyona ezdirmeyeceğiz yalanlarını söylemeyin. Halk sizden de yalanlarınızdan da bıktı. Halkı canından bezdirdiniz."

'KOBANİ DAVASI BİR TURNUSOL KAĞIDIDIR'

"Bir sistemden hukuku çıkarırsanız geriye sadece çete düzeni kalır. İşte Kobani kumpas davası bunun en somut örneklerinden bir tanesidir. Türkiye'nin durumunu anlamak istiyorsanız Kobani davası bir turnusol kâğıdıdır. Önceki mahkeme başkanının ismi Atadedeler isimli bir çeteyle anılmaktadır. Hatta gözaltına alındı daha sonra ev hapsi verildi. Bu tablo, hukukun, yargının Türkiye'de kimlere teslim edildiğinin en somut örneklerinden biridir. Ciğeri kediye teslim eden bir sistemden bahsettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.

Uydurdukları iki tane gizli tanık ifadeleriyle Kobani kumpas davasını sürdürmeye çalıştıklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Bu sabah yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Kobani düşmediği için IŞİD'e yaptıkları ticaret sekteye uğradı, rant muslukları kapandı, sıkıntılarının büyük olduğunu biliyoruz. Bir başka neden ise 7 Haziran'dır. AKP, 7 Haziran'da kaybetmeseydi bugünkü 5'li çeteleriyle kurdukları rant sistemini ta o tarihte hayata geçireceklerdi. Hukuku ve yargıyı intikamlarının aracı haline getirdiklerinin farkındayız."