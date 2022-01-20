HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da! - Son Dakika

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Karma Komisyon, 2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı.

TÜM DOSYA VE EKLER İNCELENDİ

Komisyon Başkanı Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşmeden evvel, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir. Müzakereleri, Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz." dedi.

HAZIRLIK KOMİSYONU KURULACAK

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

"TAKDİR KOMİSYONUN SAYGIN ÜYELERİNE AİTTİR"

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin mevzuatı aktaran Bozdağ, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa son sözü TBMM Genel Kurulu söyleyecek. Oylamada dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa Semra Güzel'in yargılanmasının önü açılmış olacak.