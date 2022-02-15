"HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı! - Son Dakika

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, iktidarı ekonomi üzerinden eleştirirken, "Hukuksuz bir şekilde hibe ettiğiniz elektrik ve dağıtımını geri kamulaştırın. Her hane için 250 kw'a kadar elektriği ücretsiz sağlayın.Doğalgaz, akaryakıt, iletişim gibi kalemlerde ÖTV'yi kaldırın. Yapılan tüm zamları geri alın. Alın size çözüm. Bunu yapacak ne cesaretiniz ne anlayışınız var! Temel gıdalarda KDV'yi yüzde 1'e indirdiler. Ortada büyük bir yangın var. Bunlar bardakla yangına su dökmekten başka işe yaramıyorlar" dedi.

Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"FELAKET İKTİDARI"

"Bu çözümsüzlük siyasetinin sonuçlarını ekonomik çöküş olarak da yaşıyoruz. AKP iktidarı ve küçük ortağı Türkiye'yi buhran dönemine soktu, Türkiye'yi felakete götürüyorlar. AKP MHP ittifakı, halkı her gün gadre uğratan bir felaket iktidarıdır.

Yurttaşlarımız hiç merak etmesin, en büyük siyasi faturayı ilk seçimlerde bu saray iktidarı ödeyecek. Enerjiyi özelleştirerek beşli çeteye peşkeş çektiler. Önce Türkiye'nin kurumlarını, yollarını, havalimanlarını, limanlarını, fabrikalarını, ovalarını, derelere bu çetelere hibe ettiler, bunlara bir de enerjiyi verdiler. Onlar kâr etsin diye 84 milyonun alın terine göz diktiler. Yeter ki 5'li çeteleri hep kazansın!"

"SOYMADIKLARI BİR YASTIKLARIMIZIN ALTI KALMIŞTI"

"İnsanlar bugün borçları nedeniyle parmağındaki yüzüklerini satıyorlar" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durmadan yastık altındakileri getirin diyorlar bir de. Soymadıkları bir yer kalmıştı, o da insanların yastık altıydı. Oraya da göz diktiler! Yastık altında para yok, altın yok, sadece faturalar, hacizler var! İlla istiyorsanız insanlar yastık altındaki faturaları size göndersinler siz ödeyin o faturaları!

İnsanlar pazara, markete gitmiyor, gidemiyor. AKP Genel Başkanı bir ay önce bir market alışverişinde görüldü, zamlardan sonra markete gittiğini gören, duyan var mı? Gidemiyorlar çünkü, gidemezler, yarattıkları tablo ile yüzleşmek cesaret ister, onlarda cesaret yok.

Isparta halkını 5 gün elektriksiz bırakan sizin iktidarınızdır. Sizin derdiniz elektriği kesilen, yolları kapanan, çaresiz kalan insanlara çare olmak değil. İktidarınızı eleştiren insanları gözaltına alıp tutuklamaktır.

Hukuksuz bir şekilde hibe ettiğiniz elektrik ve dağıtımını geri kamulaştırın. Her hane için 250 kw'a kadar elektriği ücretsiz sağlayın.

Doğalgaz, akaryakıt, iletişim gibi kalemlerde ÖTV'yi kaldırın. Yapılan tüm zamları geri alın. Alın size çözüm. Bunu yapacak ne cesaretiniz ne anlayışınız var."

MUHALEFET İTTİFAKI'NA HDP'Yİ HATIRLATTI

Buldan geçtiğimiz günlerde toplanan 6 partiye de göndermede bulunarak "HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"HDP'nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunamaz. HDP'nin ortak geleceğe, demokratik çözüme, adalete, barışa, eşitliğe, kadınların ve gençlerin özgürlüğüne, emeğin hakkında dair ortaya koymuş olduğu çözüm ilkeleri, Türkiye'nin ortak yaşam ilkeleridir, güçlü demokrasiye geçişin ilkeleridir. Türkiye'nin gerçek anlamda demokrasi ile buluşması ancak HDP ile mümkündür. Herkesi bunun böyle görmesi, kavraması demektir. İstiyoruz ki bu ülke daha fazla zarar görmesin, halk tek adam sistemi karşısında daha fazla ezilmesin. Demokrasi ittifakını bu nedenle çok önemli görüyoruz. Demokrasi ittifakı bir mücadele ortaklığıdır, ortak geleceği birlikte inşa etme ve irade ortaklığıdır. Birlikte yürümeye, en güçlü seçeneği yaratmaya devam edeceğiz."